В Жамбылской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся финансированием криминалитета

Астана. 28 июня. КазТАГ – В Жамбылской области задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся финансированием криминалитета, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«В результате спецоперации, одновременно проведенной на территории Жамбылской области, задержаны 6 членов ОПГ, занимавшейся финансированием криминалитета», — написал А.Садубаев на своей странице в Facebook в среду.

Как он пояснил, устойчивая преступная группа на протяжении длительного времени осуществляла сбор денег у водителей транспортных средств междугородного сообщения по установленной ставке в счет пополнения так называемого «воровского общака».

«Далее денежные средства, добытые преступным путем, отправлялись представителям криминалитета, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Годовой оборот ОПГ составлял более 10 млн. тенге», — отметил он.