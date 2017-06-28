В Жамбылской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся финансированием криминалитета

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Астана. 28 июня. КазТАГ – В Жамбылской области задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся финансированием криминалитета, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
«В результате спецоперации, одновременно проведенной на территории Жамбылской области, задержаны 6 членов ОПГ, занимавшейся финансированием криминалитета», — написал А.Садубаев на своей странице в Facebook в среду.
Как он пояснил, устойчивая преступная группа на протяжении длительного времени осуществляла сбор денег у водителей транспортных средств междугородного сообщения по установленной ставке в счет пополнения так называемого «воровского общака».
«Далее денежные средства, добытые преступным путем, отправлялись представителям криминалитета, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Годовой оборот ОПГ составлял более 10 млн. тенге», — отметил он.
По его данным, у задержанных изъяты деньги, ежедневники с записями сбора средств у водителей, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время задержанные дают признательные показания.
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