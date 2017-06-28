Женщины-регулировщицы появились на дорогах Петропавловска

Петропавловск. 28 июня. КазТАГ — В Петропавловске местной полицейской службой создан женский взвод по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области.

«Женщины в погонах задействованы на регулирование дорожного движения. Пока планируется их участие лишь в праздничные дни и во время усиления на дорогах», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, женщины-полицейские проходили стажировку и обучение на протяжении месяца. Первые дни они регулировали на перекрестках с помощью своих коллег-мужчин. Сейчас они уверенно делают это самостоятельно.

«Инспектор дорожно-патрульной полиции МПС УВД г. Петропавловска капитан полиции Индира Тулеова признается, что раньше, будучи лишь водителем, никогда не задумывалась о сложности и ответственности инспектора, стоящего на перекрестке», — подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы ДВД, водители «эмоционально» восприняли такое новшество на дорогах Петропавловска. «Проезжая регулируемые перекрестки, многие сигналят и подают знаки внимания», — отметили в пресс-службе.