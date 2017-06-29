Китайская компания хочет выпускать в Кызылорде стекло для смартфонов и планшетов

Кызылорда. 29 июня. КазТАГ — Китайская компания China Triumph International ведет переговоры с руководством Кызылординской области о строительстве второй очереди стекольного завода, который планируется открыть уже в декабре текущего года, сообщил глава региона Крымбек Кушербаев.

«Мы уверены, что в декабре нынешнего года завод будет введен в эксплуатацию. Кстати, китайские партнеры ставят вопрос о незамедлительном начале строительства второй очереди завода, где будет выпускаться ультратонкое стекло для солнечных батарей, смартфонов и планшетов», — сказал К. Кушербаев на собрании актива региона.

Напомним, China Triumph будет достраивать завод по выпуску листового стекла стоимостью $197 млн в Кызылорде.

Как сообщала в мае текущего года пресс-служба Инвестиционного фонда Казахстана (ИФК), в рамках международного экономического форума «Один пояс, один путь-2017» в Пекине казахстанскими и китайскими компаниями заключен ряд соглашений инвестиционного сотрудничества по совместным инвестпроектам.

«Так, определен стратегический партнер по завершению строительства казахстанского завода по производству листового стекла в Кызылорде», — сообщили в ИФК.

Между руководством завода в лице ТОО «Orda Glass Ltd» и китайской China Triumph International, дочерней компанией Китайской национальной корпорации строительных материалов (China National Building Materials), подписано двустороннее соглашение, предусматривающее стратегическое партнерство и завершение работ по строительству завода.

«В соответствии с подписанным соглашением китайский партнер выступит в качестве генерального подрядчика, обладающего соответствующим опытом и знаниями», — уточнила пресс-служба ИФК.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» принадлежит 10%-ная доля в ТОО «Orda Glass Ltd». Ключевыми акционерами проекта являются ТОО «ARP company» (69,71%) и компания Stewart Engineers (20,29%). China Triumph International является одним из ведущих игроков мировой стекольной отрасли и стратегическим партнером промышленных корпораций Guardian Glass, AGC Asahi Glass, Nippon Sheet Glass (Pilkington).