Казкоммерцбанк получил в I квартале Т37,9 млрд прибыли

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Прибыль АО «Казкоммерцбанк» (Qazkom) по итогам января-марта 2017 года составила Т37,9 млрд, сообщила пресс-служба банка.

Согласно данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на 1 апреля активы банка уменьшились на 2,3% по сравнению с началом года — до Т4752 млрд, доля недействующих кредитов составила 8,5% по методике Национального банка РК.

Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным клиентам, в общем объеме выданных ссуд составила 12,9% по состоянию на 31 марта этого года. Восстановление провизий за первые 3 мес. 2017 года составило Т14,9 млрд по сравнению с ассигнованиями на провизии в размере Т22,9 млрд за аналогичный период 2016 года.

Объем нетто-ссуд по корпоративному сектору сократился на 3,5% и составил Т3332 млрд на 31 марта этого года по сравнению с Т3454 млрд на 31 декабря прошлого года. При этом объем средств корпоративных клиентов по состоянию на начало апреля составил Т1420 млрд по сравнению с Т1475 млрд на начало января.

Объем нетто-ссуд по розничному сектору увеличился на 2,2% и составил Т309 млрд на 31 марта 2017 года по сравнению с Т302,3 млрд на 31 декабря 2016 года. При этом объем средств розничных клиентов снизился на 9,9% — до Т1298 млрд на начало апреля в сравнении с Т1440 млрд на начало января.

АО «Казкоммерцбанк» занимает 2-е место по размерам активов в банковской системе Казахстана. Согласно информации Национального банка РК, на 1 июня 2017 года активы банка составили Т4,545 трлн, обязательства – Т4,101 трлн, собственный капитал — Т443,706 млрд. Нераспределенный чистый доход банка за январь-май этого года составил Т44,751 млрд.

По данным Казахстанской фондовой биржи, на 1 апреля Кенес Ракишев владел 33,4% акций банка, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель) — 26,58%, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — 8,29%, АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» — 6,79%, Нуржан Субханбердин — 4,63%, ТОО «Оптимус» – 4,33%, ТОО «Инвестиционная компания K.S.D.» — 2,52% акций.