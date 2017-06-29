Чего боится Дарига Назарбаева?

Общество 351 0
Пётр Своик о том, что есть правда в Казахстане и кто её хозяин

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Назарбаева наградили орденом за заслуги перед Татарстаном
  2. Визит Назарбаева в Швецию ожидается в октябре текущего года
  3. Саули Ниинистё пригласили Назарбаева посетить с визитом Финляндию
  4. Назарбаева проинформировали о ходе трансформации холдинга «Самрук-Қазына»
  5. Совет иностранных инвесторов с участием Назарбаева открылся в Астане

Новости партнеров

Загрузка...