Чего боится Дарига Назарбаева? 29.06.2017 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 351 0 Пётр Своик о том, что есть правда в Казахстане и кто её хозяин comments powered by HyperComments Похожие материалы: Назарбаева наградили орденом за заслуги перед Татарстаном Визит Назарбаева в Швецию ожидается в октябре текущего года Саули Ниинистё пригласили Назарбаева посетить с визитом Финляндию Назарбаева проинформировали о ходе трансформации холдинга «Самрук-Қазына» Совет иностранных инвесторов с участием Назарбаева открылся в Астане