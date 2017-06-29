Страны-гаранты на межсирийских переговорах в Астане согласуют границы на картах зон деэскалации

Астана. 29 июня. КазТАГ – Страны-гаранты согласуют границы на картах зон деэскалации в ходе очередного раунда переговоров в Астане 4-5 июля, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса 4-5 июля будет продолжена работа над реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана», — говорится в сообщении МИДа, распространенном в четверг.

В частности, стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельности сил контроля деэскалации, положения о координационном центре. Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Также стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.