Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам электроэнергетики

Астана. 29 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг приняли закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики».

«Концепция законопроекта нацелена на укрупнение энергопередающих компаний, что позволит повысить надежность энергоснабжения и снизить затраты на передачу электроэнергии», — говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом отмечается, что важным аспектом законопроекта являются нормы, направленные на решение вопросов бесхозяйных электрических сетей и электрических сетей, находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц.

«Передача указанных категорий сетей на баланс энергопередающих организаций позволит обеспечить их надлежащее содержание и качественное обслуживание», — поясняется комитетом.

Как сообщается, в соответствии с концепцией законопроекта основным механизмом, стимулирующим энергопередающие организации к укрупнению, является установление требований к деятельности по передаче электрической энергии, которые будут введены поэтапно.

Законопроектом также предусматривается освобождение энергопередающих организаций от корпоративного подоходного налога и налога на имущество при принятии бесхозяйных электрических сетей и снятие запретов, предусмотренных законодательством в сфере естественных монополий. В связи с этим проектом закона предусмотрено внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы РК «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике» и «О государственном имуществе».

В ходе обсуждения проекта закона депутатами внесены предложения и поправки, предусматривающие, в частности, установление ответственности за несоблюдение требований к деятельности по передаче электрической энергии; установление охранных зон линий электропередач с особыми условиями пользования ими; определение процедуры и порядка передачи электрических сетей, находящихся на балансе у застройщиков жилых комплексов, специализированным энергопередающим организациями, а также предусматривается уточнение и дополнение понятийного аппарата закона «Об электроэнергетике» такими определениями, как «аварийная бронь» и «технологическая бронь» и расширение форм и механизмов стимулирования энергопередающих организаций к их укрупнению или слиянию.

«Ряд поправок были направлены на заключение правительства 3 февраля 2017 года. Однако по настоящее время заключение по данным поправкам не получено. При этом следует отметить, что данные поправки не затрагивают и не изменяют концепцию законопроекта», — подчеркивается в заключении.