Алматинцам предложили «взять под опеку» объекты городского хозяйства

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Владимир Радионов . Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Багдат Мусин предложил алматинцам «взять под опеку» объекты городской инфраструктуры.

«В рейтингах умных городов количество цифровых технологий не всегда является определяющим показателем. Напротив, термины типа Big Data пугают рядовых казахстанцев», — сказал Б. Мусин в ходе VI инновационного форума в пятницу.

Применительно к Алматы в качестве «умной» инновации Б. Мусин предложил горожанам взять «под опеку» люки на дорогах.

«Горожанин, который каждый день проходит мимо одного и того же люка на дороге, может взять за правило ставить «галочку», что люк в порядке, в специально созданном для этого мобильном приложении. В американском Бостоне таким образом решили проблему с пожарными гидрантами, которые зимой засыпало снегом. Горожане взяли их «под опеку» — очищали от снега. А стимулом для горожан стало присвоение гидранту своего имени», — пояснил Б. Мусин свою идею.

При этом он считает, что инициатива подобных инноваций должна исходить от самих горожан.

«Нужно спросить у алматинцев, что их волнует в первую очередь, выделить проблемы, за которые можно проголосовать целым городом. В этом заключается проблема Smart City», — считает Б. Мусин.

В свою очередь аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что низкая культура принятия горожанами инноваций является одним из слабых звеньев программы «Алматы – умный город». Это было выявлено в ходе определения рейтинга Алматы в списке умных городов мира. По словам акима, в этом рейтинге Алматы набирает 2 балла по пятибалльной системе.