По ком звонит IPO

Казахстанским инвесторам, изголодавшимся по аппетитным продуктам, предложены акции совсем молодого банка, без успешного бэкграунда. Но одной бумагой фондовый рынок не поднять

Сегодняшний день на KASE несомненно войдет в историю фондового рынка Казахстана. Один из самых молодых банков (ему всего 9 лет), правда, успевший пережить реструктуризацию и в 2014 году сменивший не фартовое имя Банк Астана-Финанс на Банк Астаны, вышел на IPO.

Первые новости о намерениях банка провести первичное размещение акций появились в начале апреля, когда внеочередное собрание акционеров приняло решение сменить вторую категорию простых акций банка на первую в официальном списке KASE. Листинговые правила требуют в этом случае провести IPO.

Акционеры, конечно, сознательно принимали данный шаг и на момент, когда высветилась перспектива IPO, стало известно, что месяцем раньше совет директоров банка одобрил увеличение количества объявленных простых акций банка с 32 млн. до 100 млн. штук. Этот маневр позволял, с одной стороны, соблюсти действующее законодательство и обеспечить действующим акционерам их право преимущественной покупки акций, а, с другой стороны, сформировать более гибкую ценовую политику на предлагаемые бумаги широкому кругу инвесторов.

События развивались стремительно. И вот уже сегодня открылись торги по акциям Банка Астаны.

Время ли для IPO?

Андеррайтером размещения публичных акций Банка Астаны выступает компания «Фридом Финанс». Первоначально банк объявил о размещении 2,1 млн. акций по цене 1 150 тенге за бумагу. Но за несколько дней до открытия торгов стало известно, что количество размещаемых акций на определенном этапе составляло более 4,347 млн. и в последний момент было принято решение увеличить портфель до 5,652 млн. штук.

Казахстанская фондовая биржа пояснила, что эти изменения инициированы брокерской компанией в связи с переподпиской на эти бумаги. То есть, спрос превышал предложение уже на стадии планирования.

Конечно, IPO Банка Астаны заставило экспертов финансового рынка встрепенуться. Они сразу обратили внимание на этот банк, начали анализировать новую стратегию, рыночную долю по разным показателям, его продукты.

Но больше всего, конечно, ввиду отсутствия успешного бэкграунда, акцентировали внимание на дерзких планах и амбициях нового банка.

Кроме того, это банковское IPO, подчеркивали аналитики, способно привлечь внимание потенциальных инвесторов к рынку ценных бумаг.

Генеральный директор «Фридом Финанс» Тимур Турлов, вероятно, как главный вдохновитель и организатор этого размещения, говорит о том, что в размещении примут участие тысячи инвесторов. За счет этого родится еще одна ликвидная бумага на отечественной бирже, стоимость акций будет адекватно и справедливо отражать стоимость бизнеса банка, что позволит открыть дорогу и другим крупным инвестициям.

Чудес в самом начале торгов он не обещает, но в течение года будет наблюдаться плавное восхождение вверх. По его мнению, «на горизонте двух лет прирост стоимости может составить порядка 38-40%».

А дальше – фейерверк IPO

Последнее казахстанское банковское IPO состоялось аж 10 лет назад на Лондонской фондовой бирже. Это был Казкоммерцбанк, который разместил глобальные депозитарные расписки (ГДР) на сумму $845 млн.

Другие компании выходили с первичным размещением на KASE (взгляните на нашу инфографику), и среди бумаг были как успешные, так и не очень. Но грамотный инвестор имеет возможность зарабатывать на росте отдельных компаний, а когда эмитент выплачивает дивиденды – это дополнительный стимул участвовать в фондовых играх.

Будущее IPO в Казахстане рисуется в ярких, привлекательных тонах. На днях председатель правления Qazaq Air Александр Блэр Поллок неожиданно заявил, что компания планирует провести первичное размещение акций, которое, вероятно, состоится в трехлетней перспективе.

«До IPO нужно три года показывать позитивные финансовые результаты, а также доказать состоятельность своей бизнес-модели, что компания может быть прибыльной. Сейчас главное, что мы делаем — показываем рынку свою модель развития», — сказал топ-менеджер.

Между тем, в рамках разгосударствления активов будет проводиться не только приватизация, но и – наконец-то! – IPO. Мы подробно писали о планах АО «ФНБ «Самрук-Казына» вывести на IPO 7 национальных компаний: «Казакстан темір жолы», «Самрук-Энерго», «Казатомпром», «Казпочта», «КазМунайГаз», «Тау-Кен Самрук», «Эйр Астана». Первые размещения могут пройти уже в 2018 году.

Главное, чтобы все эти планы были реализованы, а не пересмотрены, как это у нас водится, или отложены по непонятным соображениям. А то класс инвесторов, почувствовавший тягу к фондовому рынку, периодически разочаровывается и скучает.

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