Руководству комплекса «Байконур» рекомендовали провести вакцинацию работников от чумы

Астана. 30 июня. КазТАГ – В Кызылординской и Карагандинской областях у степных грызунов выделены культуры чумы, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК.

«Кызылординской противочумной станцией в рамках плановой работы по мониторингу на территории 5 районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на ограниченном участке в 12 км от города Байконур в результате лабораторных исследовании были выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

О ситуации было проинформировано руководство комплекса «Байконур», которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников. Также направлена аналогичная информация акиму Кармакшинского района и руководству ветеринарной службы.

Силами Жосалинского отделения Кызылординской противочумной станции проводится дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв.км для создания защитной зоны, а также санитарно-просветительная работа среди населения.

По данным комитета, данная ситуация является штатной, аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно и при их выявлении проводится комплекс профилактических мероприятий по чуме. Ситуация находится под контролем.

Отмечается, что в Казахстане энзоотичными по чуме являются 8 областей (Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Жамбылская, ЗКО, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, частично Карагандиская, ВКО). На территории этих областей действуют противочумные станции, где ежегодно в плановом порядке проводится мониторинг на наличие возбудителя чумы.

На территории стран СНГ находится более 2 млн кв. км, которые являются энзоотичными по чуме, означающий, что на этой территории циркулирует возбудитель чумы. В Казахстане с 2003 года заболеваемость чумой среди населения не зарегистрирована.