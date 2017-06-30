Астана. 30 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Более 85 тыс. запрещенных предметов изъяли у участников ЕНТ в текущем году, сообщил директор национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

«За нарушения правил проведения ЕНТ и использование запрещенных предметов с тестирования удалены 12 человек. В ходе тестирования было изъято 85 446 запрещенных предметов, в том числе 43 394 электронных устройств. Это мобильные смартфоны, роутеры, модемы и 42 052 на бумажных носителях: шпаргалки, учебная литература», — сказал Р. Алимкулов на брифинге в пятницу.

Вместе с тем, количество членов апелляционных комиссий на местах из числа ведущих учителей-предметников составило — 3 300 человек, республиканской апелляционной комиссии — 54.