Средний бал по ЕНТ в Казахстане составил 80,5%

Астана. 30 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Средний бал по единому национальному тестированию (ЕНТ) в Казахстане составил 80,5%, сообщил директор национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

«По итогам ЕНТ средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 80,5% (из 140 возможных). В прошлом году данный показатель был 81% (из 125 возможных). Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек (84,1%), в том числе набрали 60 — 65 баллов: 5 935 (7,9%), 66-119 баллов: 52 717 (70,7%), 120 — 139 баллов — 5 064 (6,8%). Не преодолели пороговый уровень 14 066 человек (15,8%)», — сказал Р. Алимкулов на брифинге в пятницу.

Так, самый высокий балл – 139 — набрал выпускник КГУ «Гимназия №140 им. М. Макатаева» Алматы Саят Тасан. Еще 7 человек набрали по 138 баллов.

В целом, все мероприятия по проведению ЕНТ в этом году прошли в штатном режиме. Население позитивно восприняло новый формат ЕНТ, отметил Р.Алимкулов.

По его словам, заявления на участие в ЕНТ подали 92 827 выпускников 10(11) классов, в том числе 67 627 (76,3%) на казахском языке и 20 968 (23,6%) на русском языке. Фактически в тестировании принимали участие 88 583 человек, что составляет 95,4% от общего количества подавши.