Алматы. 30 июня. КазТАГ — В Алматы на трое суток отключат горячую воду в центральной части города, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 8 часов 3 июля до 23 часов 5 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Шевченко — р.Есентай – Сатпаева – Байтурсынова — Абая- Наурызбай батыра», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.