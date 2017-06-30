В Алматы на трое суток отключат горячую воду в центральной части города

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Алматы. 30 июня. КазТАГ — В Алматы на трое суток отключат горячую воду в центральной части города, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».
«С 8 часов 3 июля до 23 часов 5 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Шевченко — р.Есентай – Сатпаева – Байтурсынова — Абая- Наурызбай батыра», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Как поясняется, отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
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