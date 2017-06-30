В предстоящем учебном году все столичные школы перейдут на единую школьную форму

Астана. 30 июня. КазТАГ — На единую школьную форму перейдут все школы Астаны в предстоящем учебном году, сообщает пресс-служба столичного акима.

«Переход школьников Астаны на единую форму темно-синего цвета будет происходить поэтапно — по мере изнашиваемости одежды у ребенка. В новом учебном году прийти на занятия в пиджаке и брюках, выдержанных в этих тонах, должны будут только первоклассники. Для учащихся остальных классов такая форма приобретается после того, как будет изношена имеющаяся школьная форма», — цитирует пресс-служба руководителя городского управления образования Ануара Жангозина.

Отмечается, что в этом году нет необходимости покупать весь комплект. Рекомендуемый минимум для мальчиков – рубашка, жилет и брюки. Минимум для девочек – сарафан и блузка; жилет, блузка и юбка, либо жилет, блузка и брюки. В холодное время года рубашку можно заменить на водолазку.

Также в управлении образования подчеркнули, что руководство школы не имеет права заставлять покупать одежду у определенного производителя.

«(…) Соответственно, сейчас никто не ограничивает, школьную форму можно приобрести где угодно. Главное, чтобы был выдержан цвет и стиль», – пояснил А.Жангозин.

В случае принуждения к покупке школьной формы у определенного подрядчика можно будет обратиться в управление образования.