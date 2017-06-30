Иран выполняет условия ядерной сделки, заявляет ООН

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Иран выполняет свои обязательства в рамках сделки по ядерной программе, заключенной в июле 2015 года с «шестеркой» (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция). Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета безопасности, пишет ТАСС.

«Джеффри Фелтман представил доклад, посвященный выполнению резолюции 2231, принятой Совбезом ООН в 2015 году в поддержку соглашения по иранской ядерной программе — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Фелтман отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в каждом из семи докладов, посвященных реализации соглашения, зафиксировало выполнение Исламской Республикой обязательств, связанных с ее ядерной программой», — говорится в публикации.

При этом Дж.Фелтман отметил, что «генсек не получил никаких сообщений. Кроме того, он не в курсе какой-либо информации из открытых источников, касающейся поставок или продажи Ирану ядерных материалов в нарушение резолюции».

По словам Фелтмана, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что полная имплементация СВПД всеми участниками этого соглашения «гарантирует сохранение исключительно мирного характера иранской ядерной программы».

Однако заместитель генсека в своем докладе перечислил ряд шагов Тегерана, которые вызывают обеспокоенность у западных членов «шестерки». В первую очередь это касается ракетных пусков. Кроме того, Дж.Фелтман обратил внимание на сообщения СМИ о зарубежных поездках иранского генерала Касема Сулеймани, который включен в санкционный список СБ ООН и не имеет права покидать свою страну.