Страны Персидского залива не намерены вести переговоры, считают в МИДе Катара

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани считает, что страны Персидского залива не собираются урегулировать кризис в отношениях путем переговоров, пишут росСМИ.

«Список требований подготовлен таким образом, чтобы его отвергли», — сказал катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в беседе с сопровождающими его журналистами во время визита в Вашингтон.

При этом он отметил, что Доха настаивает на «решении, основанном на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела (государств)».

Глава МИД Катара назвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) «последним источником стабильности в регионе».

«Для нас стали неожиданными неоправданные меры, принятые Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ. Катар привержен политике ССАГПЗ и защите ее интересов. Мы намерены работать с международными институтами, чтобы положить конец блокаде», — приводит слова министра телеканал Al Jazeera.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательством в дела арабских государств. Позднее еще несколько стран заявили о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет направили Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, на выполнение которых отвели 10 дней. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут официальный ответ при посредничестве Кувейта.