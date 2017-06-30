Жаркая погода ожидается почти на всех казахстанских курортах и Иссык-Куле

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Жаркая погода без осадков ожидается почти на всех казахстанских курортах и на кыргызском Иссык-Куле.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в пятницу переменная облачность, днем погода без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха +25+27, вода в озере утром прогрелась до +24.

На Балхаше переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30, температура воды +27.

В Зеренде местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный 9-14 м/с, воздух прогреется до +35.

В Каркаралы ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30.

По состоянию на 8.30 утра пятницы в Баянауле переменная облачность, осадков не ожидается, утром воздух прогрелся до +19.

В Боровом солнечно, температура воздуха составляет +23, вода прогрелась утром до +21.

В Алма-Арасане также солнечно, утром +16.

По данным Кыргызгидромет, на Иссык-Куле погода будет без осадков, ветер западный 4-9 м/с, синоптики прогнозируют +26, вода в озере утром четверга прогрелась почти до +19.