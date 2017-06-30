«Кайрат» одержал крупную победу над литовским «Атлантасом» в Лиге Европы по футболу

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Алматы. 30 июня. КазТАГ — «Кайрат» одержал крупную победу над литовским «Атлантасом» в Лиге Европы по футболу, передает корреспондент агентства.

Первая игра команд на стадии первого квалификационного раунда проходила в Алматы и завершилась со счетом 6:0. В составе алматинского клуба по дублю оформили Андрей Аршавин, Жерар Гоу и Иво Иличевич.

Таким образом, «Кайрат» фактически решил исход двухраундового противостояния, хотя ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель по сумме двух матчей во втором отборочном этапе встретится с сильнейшим в паре «Скендербеу» — «Сан-Хулиа».

Отметим, что ранее на этой же стадии данного турнира павлодарский «Иртыш» на своем поле выиграл у «Дунавы» из Русе 1:0. Ответная встреча состоится 6 июля в Болгарии.

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