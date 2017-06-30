Ясная погода без осадков ожидается в пятницу на западе и юге Казахстана

Астана. 30 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, +33+35.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +28+30.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20м/с, +30+35, +23+28, +26+31 и +20+25 соответственно.

В Карагандинской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +28+33. В Восточно-Казахстанской области местами также кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +20+25.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется погода без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35, +33+38 и +35+40 соответственно; в Южно-Казахстанской области возможны пыльные бури. В Алматинской области днем осадков не ожидается, +27+32.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, +30+35, +33+38, +24+29 и +25+30 соответственно.

Днем в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, местами Костанайской, Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и Мангистауской областях ожидается сильная жара.

Местами в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.