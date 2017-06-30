Полиорганная недостаточность стала причиной смерти казахстанской велосипедистки Ахметовой

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Полиорганная недостаточность стала причиной смерти казахстанской велосипедистки Даны Ахметовой, сообщил главный врач городской клинической больницы №7 Марат Абдуллаев.

«К нам 23 июня в 17.20 была доставлена Ахметова Дана, 17 лет. Она известная спортсменка. В ходе соревнований она потеряла сознание и была доставлена бригадой скорой помощи к нам в приемное отделение. Доставлена, в крайне тяжелом состоянии. Больная была осмотрена в приемном отделении, у нее было угнетение дыхания, сразу поднята в отделение реанимации и начаты реанимационные мероприятия. Диагноз при поступлении — тепловой удар, обезвоживание», — сказал М.Абдуллаев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, консилиумом врачей был решен вопрос тактики лечения.

«Провели компьютерную томографию при поступлении, чтобы выяснить, есть ли поражение головного мозга, нет ли кровоизлияния в головном мозге, этого не было обнаружено и начато лечение по стандарту оказания медицинской помощи при тепловом ударе и обезвоживании. В ходе обследования выяснилось, что у пациентки полиорганная недостаточность — печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность. Затем в ходе лечения моими коллегами-специалистами был установлен диагноз: подтвержден тепловой удар — тяжелая форма, обезвоживание, токсический гепатит — как часть синдрома полиорганной недостаточности, поражение почек», — пояснил главврач.

Он заверил, что в отношении пациентки было проведено все необходимое лечение, но несмотря на это спортсменка скончалась.

«Проводили интенсивную терапию, все необходимое, но, к сожалению, было двое суток некоторой стабилизации ситуации, но затем состояние пациентки сильно ухудшилось и 28 июня она умерла. Причиной смерти является полиорганная недостаточность», — заключил М. Абдуллаев.

Также он напомнил, что 23 июня стояла жара. «Видимо, в ходе соревнований были значительные физические нагрузки, спортсмены теряют жидкость и здесь сказался фактор жары», — подчеркнул врач.

Он опроверг информацию некоторых СМИ, утверждающих, что медпомощь спортсменке была оказана несвоевременно.

«Это неправда, у нас больница снабжена, как и другие стационары города, видеонаблюдением, и мы проанализировали, как скоро ей оказывалась помощь, тем более когда человек поступает в таком состоянии, ни о каких трех, двух и одном часе не может быть и речи. Человеку с момента поступления оказывалась вся необходимая помощь», — утверждает главврач.

Между тем на родине спортсменки ее гибель назвали «сильнейшим потрясением».

«Немыслимая утрата постигла вашу семью и спорт Северо-Казахстанской области. Все мы знали Дану целеустремленной и талантливой спортсменкой, стремившейся и умевшей побеждать. Она великолепно выступала в разных дисциплинах велосипедного спорта, демонстрируя непревзойденное мастерство и свой волевой характер. КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата СКО» и вся спортивная общественность Северо-Казахстанской области выражают искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Даны Ахметовой. Весть о ее преждевременном уходе из жизни стала тяжелым ударом не только для ее семьи, но и для всех нас», — сказал руководитель областного управления физической культуры и спорта СКО Руслан Есеналин.

По информации пресс-службы ведомства, Д.Ахметову похоронят на малой родине – в селе Токуши Аккайынского района СКО. Содействие в организации похорон спортсменки окажет областное управление физической культуры и спорта акимата.

В пресс-службе ДВД СКО добавили, что никаких процессуальных действий в связи с гибелью спортсменки не проводилось.

«В подобных случаях возбуждение уголовного дела, если это необходимо, происходит по месту гибели человека», — пояснила сотрудница пресс-службы Динара Сагандыкова.

17-летняя Д. Ахметова была мастером спорта РК по велосипедному спорту, членом молодежного состава национальной команды РК, членом списочного состава Центра олимпийского резерва. В 2017 году окончила в СКО специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей, где обучалась на отделении велоспорта.