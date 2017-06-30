В Акмолинской области сотрудника дорожно-патрульной полиции оштрафовали почти на Т5 млн за взятку

Астана. 30 июня. КазТАГ – В Акмолинской области сотрудника дорожно-патрульной полиции оштрафовали на Т5 млн за взятку в Т80 тыс., сообщила пресс-служба областного суда.

«Приговором Буландынского районного суда Акмолинской области сотрудник дорожно-патрульной полиции признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.2 УК РК (получение взятки) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 800 000 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания», — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе напомнили, что сотрудник ДПП в городе Макинск получил от гр.Ж взятку в сумме Т80 тыс. за положительное решение вопроса об уводе его от административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор суда не вступил в законную силу.