Война Миров. Предчувствие национализма

Строительство нацгосударств на постсоветском пространстве плавно перетекает в конфликты и войны между ними

Как в развале Советского Союза виноваты те, кто его развалил, так и в бедах сегодняшних государств виновны их правящие элиты. Сначала провозглашается «Россия для русских», «Украина для украинцев», «Казахстан для казахов», а потом основанные на такой идеологии нацгосударства ввязываются в конфликты друг с другом. Степень протекания опасных процессов различная. Поэтому у Москвы с Астаной руки друг до друга не доходят, а вот на Украине ситуация дозрела полностью.

Национальные государства (правильнее было бы называть их этнократическими, однако путаница в терминологии стала обычным явлением в информационном пространстве) строятся во всех странах СНГ. Внутри границ данный процесс уничтожает все советское интернациональное и соответствующую ментальность. Государственные нацаппараты действуют под лозунгами «Наших бьют!» и «Заберем все себе!».

Ядро конфликта находится внутри Москвы, Киева, Бишкека, Тбилиси. Разумеется, в силу масштабов, в больших государствах вроде Российской Федерации процессы нацгосстроительства подвергаются различным корректировкам или «дублированию» на уровне Татарстана или Якутии, однако стратегического вектора подобная мозаичность не меняет.

Вадим Цимбурский, подаривший общественной мысли образ «Остров Россия», на самом деле дал определение массовому феномену. Нацгосударства в их постсоветском виде с мощными самоизоляционными тенденциями структурно и ментально все больше превращаются в «острова» по Приднестровье включительно. Потом своими «берегами» национальные государства начинают искрить и всячески конфликтовать друг с другом. В худшем варианте все это может перейти в войну по югославскому сценарию, где исходные параметры были примерно такими же.

Вообще-то война может быть разнообразной: софтвойна, гибридная война, просто война (она же кому-то мать родна). Но во всех этих войнах трудно представить себе победителей и побежденных. Картину вполне можно изобразить в формате мега-Гуляйполя. Гуляйполе в 1917-1921 гг являлось центром повстанческого движения анархистов во главе с Нестором Махно. Поскольку оно не являлось государственным образованием в привычном смысле слова, то и четких границ, единой системы управления и тем более четкого состава союзников и противников не имело. Нынешняя ситуация в Донбассе дает представление о том, как будут пролегать границы подобных государств в будущем. Они станут формироваться в результате тактических договоренностей со сроком действия в один политический сезон.

Войны нацгосударств нельзя насытить трофеями, территориальными приобретениями, продуктами питания, энергоносителями, жильем. При этом поводы для войн таких самоизолированных «островов» друг с другом всегда найдутся. Принцип «дави чужих» по своей природе конфликтогенен, а тут еще «наши духовные скрепы более скрепляющие, чем ваши», плюс проблема раздела и приватизации общего исторического прошлого. Какие земли на постсоветском пространстве ни возьми, на них масса претендентов под лозунгами прав «исконности».

Жители всех этих государств поставлены в ситуацию вынужденного выбора. Или строй предложенный вариант национального государства, или эмигрируй в ту страну, чей национализм тебе ближе, или беги за пределы мега-Гуляйполя. Овладение английским, китайским, испанским или французским языком уже не считается чрезмерным усилием для подобного перемещения в геополитическом и цивилизационном пространстве.

Принято считать, что относительную «миролюбивость» новых независимых государств поддерживал Пакс Американа (Американский мир), сложившийся после победы США над СССР в результате Холодной войны. Однако гегемония Вашингтона получилась недолговечной. Сам кризис американской политической системы, где избранный президент месяц за месяцем не может начать полноценно править, во многом иллюстрирует процесс упадка США в глобальном масштабе.

Теперь для начала функционирования на принципах мега-Гуляйполя есть все необходимые составляющие. Внешний «смотрящий» ослаб, а региональный игрок в лице Евросоюза не в состоянии обеспечить выполнение хотя бы Минских соглашений. Экономическая ситуация во всех постсоветских государствах неудовлетворительная, ибо пришедшие после развала СССР элиты могут только ломать, но не строить. Сырьевые доллары в состоянии притормаживать деструктивные процессы, но повернуть их вспять бессильны, да и самих нефтедолларов становится все меньше. Советский человек с набором его ценностей в структуре всех обществ новых независимых государств занимает все меньший удельный вес в силу демографических, образовательных, идеологических, социально-экономических, информационных и культурных процессов. А приходящие ему на смену социальные группы к войне и силе настроены типологически иначе.

Теоретически формат мега-Гуляйполя может не вылиться в очередную Столетнюю войну, но для этого на постсоветском пространстве должна появиться сила, способная подчинить себе всех остальных. Сегодня такой силы не наблюдается. Яркий пример подобного патового расклада – конфликт России и Украины. Российский олигархат уже несколько лет не может взять измором олигархат украинский, хоть тот по всем параметрам слабей и мельче. Тем временем украинское население даже в условиях наведенной психической эпидемии все больше озабочено социально-экономическими проблемами, а российский зритель потерял интерес к ток-шоу на тему Украины, которые идут по центральным российским каналам в режиме нон-стоп.

Ни российская, ни украинская, ни казахская, ни какая другая постсоветская власть в существующей государственной социально-экономической модели нацгосударств не может обеспечить продуктивного экономического роста. Как результат, негативная и протестная энергия будет сбрасываться на внешний контур. Но как мы писали выше, такой вариант не имеет победного завершения к всеобщей радости того или иного «острова». Поэтому всевозможные информационные, торговые и гибридные войны в формате мега-Гуляйполя могут стать формой поддержания населения в стоянии мобилизации, однако как инструмент разрешения проблем они бесполезны. Пока не видно ситуации, при которой нацгосударства смогут поменять конфликтные и разрушительные импульсы на конструктивные и созидательные.

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