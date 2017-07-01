6 человек пострадали во время града в Щучинске

Кокшетау. 1 июля. КазТАГ – Во время града в Щучинске в пятницу пострадали 6 человек, в том числе трое детей, сообщает корреспондент агентства.

«Шесть человек, в том числе трое детей, получили различные травмы во время града в пятницу», — сказали в центральной больнице Бурабайского района в субботу.

В медучреждении уточнили, что трое жительниц Щучинска были госпитализированы с различными травмами: одна с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, вторая – с закрытым переломом нижней конечности и третья получила рану волосистой части головы. Также пострадали дети 2003, 2005 и 2008 годов рождения. Всем им оказана медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

Как сообщалось, 30 июня в Щучинске Акмолинской области выпал град величиной с куриное яйцо, который побил стекла домов и машин. По словам очевидцев, град шел в северной части города 10 минут.