В Казахстане для отслеживания падения частей ракет-носителей задействуют средства ДЗЗ и беспилотники

Астана. 1 июля. КазТАГ – В Казахстане для отслеживания падения частей ракет-носителей задействуют средства дистанционного зондирования Земли и беспилотники, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«Во избежание повторения подобных инцидентов (пожар в степи в Карагандинской области после падения частей РН «Союз-2.1а» 14 июня, в результате которого погибли 2 человека – КазТАГ) российскими и казахстанскими специалистами будут предприняты ряд мер. В частности, к мониторингу обстановки в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей будут привлекаться средства дистанционного зондирования Земли, планируется проводить съемку районов со спутников до и сразу после пуска с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Кроме того, сообщается, что одновременно с послепусковым облетом района падения российские предприятия будут применять беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки, выявления возможных угрожающих факторов.

Также усилится взаимодействие подразделений комитета по ЧС МВД РК, аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК совместно с российскими специалистами, силы и средства которых будут в обязательном порядке привлекаться к работам в районе падения.

«Представителями АО «ВПК «НПО машиностроения» будет проведено дооснащение наземной поисковой группы путем привлечения дополнительной пожарной и специальной техники. Кроме того, принят ряд организационных мер, пересмотрена нормативная документация, регламентирующая порядок работы в районах падения», — отмечается в сообщении.

Между тем в ведомстве сообщили, что в настоящее время семье первого погибшего работника АО «ВПК «НПО машиностроения» выплачены страховые пособия в размере Т1 млн 630 тыс. При этом основная страховая сумма будет выплачена после официального утверждения результатов работы комиссии. Семья второго скончавшегося работника АО «ВПК «НПО машиностроения» также получит страховые выплаты.

Напомним, 14 июня после запуска с космодрома «Байконур» РН «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» в результате падения отделяющихся частей ракеты произошло загорание сухой травы в Талапском сельском округе в 20 км юго-западнее от с.Талап. Площадь пожара в результате возгорания сухостоя составила 10 тыс. га.

Как сообщали в ДЧС, двое мужчин были задействованы в плановых работах по сбору отделяемых частей ракеты-носителя, проводимых российскими специалистами. В результате пожара от полученных ожогов один из них скончался, второй был госпитализирован в травматологическое отделение центральной больницы города Жезказган с термическими ожогами 2-3 степени. 15 июня он был доставлен службой санитарной авиации в Караганду и помещен в центр ортопедии и травматологии им. Х.Макажанова, где позже скончался.

Согласно заключению комиссии по расследованию причин степного пожара, возгорание техногенного характера произошло в условиях сложной погодной обстановки. Так, в день пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» в районе падения стояла жаркая погода +35 градусов и был ветер 15-20 м/с, что и привело к быстрому распространению огня в степи.