Глава Атырауской области предложил запустить авиарейсы из Атырау в приграничные города России

Атырау. 1 июля. КазТАГ – Аким Атырауской области Нурлан Ногаев на 10-м заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом парламента Казахстана и советом федерации России предложил запустить авиарейсы из Атырау в приграничные города РФ, сообщил корреспондент агентства.

«Допустим, в Уральске уже одна авиакомпания осуществляет авиаперевозки в приграничные города России. Было бы хорошо, если подобные рейсы запустили и из нашего города: Атырау-Астрахань, Атырау-Самара, Атырау-Волгоград. Это бы положительным образом отобразилось на экономике наших регионов», — сказал Н.Ногаев в ходе заседания в субботу, обращаясь к российской делегации.

«Учитывая статус вашего комитета, просим данное предложение поддержать и внести его в протокол сегодняшнего заседания», — добавил он.

Как сообщается, на заседании комиссии были обсуждены вопросы развития трансграничных регионов в рамках Единого экономического пространства (на примере Атырауской и Астраханской областей), сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал и сотрудничества в области образования между Казахстаном и Россией.

Кроме того, парламентарии рассмотрели ход выполнения решений 9-го заседания комиссии, состоявшегося 25 ноября 2016 года в г.Санкт-Петербург, а также вопросы подготовки 11-го заседания.