Азербайджан заявляет о соответствии фитосанитарным требованиям местного картофеля, возвращенного из Казахстана

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Государственная служба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана заявила о своем несогласии с данными казахстанских коллег и полном соответствии фитосанитарным требованиям местного картофеля, возвращенного из Казахстана, сообщает Trend.

По данным азербайджанского агентства, с возвращенного картофеля были повторно взяты образцы и направлены в фитогельминтологическую лабораторию республиканского центра карантинной экспертизы госслужбы фитосанитарного контроля при МСХ АР.

«После повторной проверки нематод в картофеле обнаружено не было. Паразиты не были обнаружены и в образцах почвы, взятых с посевных площадей Джалилабадского района, на которых был выращен картофель», — говорится в сообщении.

Ввиду этого госслужба фитосанконтроля заявила, что возвращенная из Казахстана партия картофеля полностью отвечает фитосанитарным требованиям.

«В связи с этим госслужба связалась с посольством Казахстана в стране, было предложено создать совместную комиссию и направить образцы картофеля для повторной проверки в соответствующую лабораторию третьей страны. Представитель посольства сказал, что представленные госслужбой материалы будут по дипломатическим каналам переданы противоположной стороне и будут приняты необходимые меры», — утверждается в тексте.

Как отмечается, экспортированные в Казахстан 81,5 тонны картофеля, выращенного в Джалилабадском районе Азербайджана, были возвращены назад, и в качестве причины возврата было указано обнаружение в картофеле паразита — золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Behrens).

Как ранее сообщили в минсельхозе Казахстана, с 10 по 23 июня 2017 года при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, ввезенной на территорию Казахстана, выявлено 8 фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений. Подкарантинная продукция общим весом 99,8 тонны возвращена на территорию стран-экспортеров.