Назначен новый аким Уральска

Уральск. 1 июля. КазТАГ – Распоряжением акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова по согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом города Уральска назначен Мурат Мукаев, сообщает корреспондент агентства.

Так, сегодня аким региона представил активу Уральска нового главу города.

Ранее М.Мукаев являлся акимом Теректинского района.

Напомним, предыдущий аким Уральска Нариман Турегалиев 28 июня был избран депутатом сената парламента РК.