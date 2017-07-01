Принцип «одного окна» применяют в Павлодаре для контактов бывших заключенных с госорганами

Павлодар. 1 июля. КазТАГ — В Павлодаре для общения бывших заключенных с госорганами применяют принцип «одного окна», передает корреспондент КазТАГ.

Граждане, отбывшие наказания, а также находящиеся под наблюдением службы пробации, могут обратиться со своими проблемами сразу ко всем управлениям и департаментам.

«Это пилотный проект, реализуемый в Павлодаре. Зная, что люди могут столкнуться с трудностями после отбытия наказания и долго пробиваться через череду государственных служб, мы решили организовать прямой контакт сразу со всеми отделами, управлениями акиматов, департаментами, предпринимателями. Здесь представители отдела занятости, управлений здравоохранения, образования, службы пробации, прокуратура… Каждую последнюю среду месяца мы собираемся и ведем прием граждан, здесь никто не сможет избежать решения вопросов, отказать», — пояснил заместитель прокурора Павлодара, председатель комиссии Марат Алькенов.

По его словам, главной проблемой для бывших обитателей колоний остается предвзятое отношение к ним при попытках устроиться на работу.

«Анализ показывает, что 90% жалоб с этим связано, их боятся брать… А ведь есть молодые, перспективные ребята, которые мечтают о нормальной жизни. Многие работают, что скрывать, без договоров, но им ведь нужны социальные гарантии, стабильность. Нельзя их толкать на криминальный путь», — подчеркнул председатель комиссии.

Он привел пример, что на прошедшем приеме побывали художница, учитель и помощник машиниста – люди до 30 лет. Все они освобождены досрочно, но трудоустроиться не имеют возможности. По данным службы пробационного контроля, только в их списках в настоящее время числятся более 1 тыс. павлодарцев.

Как сообщалось, в Казахстане хотят расширять социальные консультации для условно осужденных по принципу «одного окна».

Так, Дом пробации, работающий по принципу «одного окна», открыт в Зыряновске Восточно-Казахстанской области. В ближайшее время планируется открытие аналогичного учреждения в формате ЦОНа в Риддере ВКО.

«Реализация во всех областях Казахстана нового проекта в виде «Дома пробации» — весьма полезный опыт. В последующем оказанная помощь будет способствовать скорейшей адаптации осужденных в обществе и снижению рецидивной преступности», — считают в комитете УИС МВД.