Лимиты на ввоз овощей, фруктов и цветов в ЕАЭС введены с 1 июля

Алматы. 1 июля. КазТАГ — С 1 июля 2017 года вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые утверждены решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 30 ноября 2016 года №157, сообщает БЕЛТА.

«Согласно требованиям, с 1 июля будет допускаться ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарных сертификатом общим весом не более 5 кг, а также цветов в количестве не более трех букетов, перемещаемых через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, подземных бригад и водителей автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

Как поясняется, к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска относятся овощи (помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и т.д.), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, арбузы, дыни, персики и т.д.), ягоды (клубника, малина, вишня, черника и т.д.), грибы (включая культивируемые и дикорастущие), зелень (салат, петрушка, укроп и пр.), орехи и другие товары растительного происхождения.

Полный перечень подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска определен решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

Ввозимый в ЕАЭС и перемещаемый по его территории семенной и посадочный материал (включая семенной и продовольственный картофель и материал для селекционных и научно-исследовательских целей) должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.

Единые карантинные фитосанитарные требования будут действовать на территории всех стран-участниц союза.