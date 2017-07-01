Международная выставка «Золото скифов» открылась в Астане

Астана. 1 июля. КазТАГ — В Национальном музее Казахстана 1 июля открылась международная выставка оригинальных артефактов «Золото скифов», сообщили в музее.

Как указывается в сообщении на сайте музея, на выставке представлено «свыше 200 лучших артефактов скифской культуры VII–II вв. до н.э. из собрания Национального музея Казахстана, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, а также уникальные находки из коллекции известного казахстанского реставратора Крыма Алтынбекова».

В частности, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей представил коллекцию золотых украшений, выполненных древними мастерами раннего железного века. Эти предметы не имеют аналогов ни в одном музее мира. Большинство экспонатов выполнены в «зверином» стиле с орнаментальными мотивами птиц, хищных зверей и копытных животных, отмечается в сообщении в официальной печати.

«В общей сложности на выставке представлено порядка 1 тыс. артефактов – элементы одежды, уникальный меч, заколки, зеркала, лук, стрелы, прибор для татуировок и многое другое. Особенность декорирования всех этих артефактов в том, что на них изображены различные животные с крайне мелкой гравировкой, такой, что сложно поверить, что без современных приборов такое можно было изготовить. Выставка является своего рода репрезентантом сокровищ художественной культуры древних кочевников», — пишут официальные СМИ.

Выставка продлится до 10 сентября.