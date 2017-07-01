В Казыгуртском районе ЮКО возрождают плантации малины

Алматы. 1 июля. КазТАГ — В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области возобновляются работы по выращиванию малины, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

«Благодаря тому, что Казыгуртский район является горной местностью, здесь созданы все благоприятные условия. Поэтому в ближайшие годы необходимо увеличить объемы урожая малины. Самое главное – профессиональным садоводам необходимо делиться опытом с населением и объединить всех людей, которые хотят заниматься выращиванием малины», — цитирует пресс-служба акима ЮКО Жансеита Туймебаева, побывавшего с рабочей поездкой в Казыгуртском районе.

По информации пресс-службы, плантации малины расширяет одно из хозяйств района.

Так, крестьянское хозяйство «Нур-Айдар» в сельском округе Жинишке на протяжении 3 лет занимается выращиванием малины. Первоначально его глава Еркин Шералиев посадил малину на 7 сотках земли, а в настоящее время он арендовал 3 га земли на 49 лет и ежедневно собирает 200 кг малины.

«Килограмм малины мы продаем за 700 тенге. Каждый корень плодовых культур дает 2-3 кг продукции. Во время сезона с гектара можно собрать 12 тонн малины. Во время уборочных работ привлекают около 20 сельских жителей и за килограмм собранных плодов платят 150 тенге. Питание работников бесплатное. В среднем рабочие в день зарабатывают 2-3 тыс. тенге», — поделился Е.Шералиев нюансами своего бизнеса.

Как отмечается, аким остался доволен планом работы хозяйства и поручил руководству района увеличить малиновые плантации в горных округах.

«Пользуясь опытом крестьянского хозяйства «Нұр-Айдар», необходимо активизировать работу по выращиванию малины. Мы должны объединить другие хозяйства и помочь создать кооператив», — распорядился Ж. Туймебаев.