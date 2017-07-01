Расходы Казахстана на ЭКСПО-2017 01.07.2017 16:00 Экономика 179 0 За пять лет на подготовку к ЭКСПО-2017 было выделено 565 млрд тенге. Это на 30 млрд тенге больше средств, затраченных на развитие топливно-энергетического комплекса страны. Инфографика Расходы бюджета на ЭКСПО-2017Create column charts comments powered by HyperComments Похожие материалы: ЭКСПО-2017: вред или польза? Экспо-2017 высветило только два вектора: российский и китайский Завершение сделки по покупке Народным банком 96,81% простых акций «Казкоммерцбанка» ожидается в III квартале 2017 г. «АО «Народный Банк Казахстана» купит акции Казкоммерцбанка за 1 тенге». «Предлагают отменить банковскую тайну для зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний». «Загадка ЭКСПО: откуда взялись бомжи в степи?» Врагам не опорочить ЭКСПО в Астане!