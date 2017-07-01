Расходы Казахстана на ЭКСПО-2017

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За пять лет на подготовку к ЭКСПО-2017 было выделено 565 млрд тенге. Это на 30 млрд тенге больше средств, затраченных на развитие топливно-энергетического комплекса страны. Инфографика

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