Норвежские, японские, германские и американские космические аппараты запустят с Байконура

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении совместного запуска с космодрома «Байконур» российского космического аппарата «Канопус-В-ИК» и ряда других аппаратов Норвегии, Японии, ФРГ и США. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

В частности, как указывается в справке к документу, утвержден комплекс мер по проведению запуска с космодрома «Байконур» космического аппарата дистанционного зондирования земли «Канопус-В-ИК» (РФ), а также космических аппаратов автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космического аппарата дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космических аппаратов научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (ФРГ), двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «МКА-Н» (РФ), полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).

Запуск будет произведен ракетой-носителем «Союз-2» (этап 1а).

Как сообщалось, пуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» запланирован на 14 июля.