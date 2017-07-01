Алматы. 1 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . По 10 лет лишения свободы получили напавшие на клиентов банка возле бизнес-центра «Алатау Гранд» в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Лутковского Алексея Сергеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 3, ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК, по которой назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в приговоре.

Также осужден второй участник нападения.

«Елина Илью Борисовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК, по которой назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в документе.

При этом срок отбывания наказания осужденным исчисляется с 9 ноября 2016 года.

Напомним, в октябре 2016 года в Алматы по ул. Тимирязева между ул. Маркова и ул. Байтурсынова произошло нападение на двоих мужчин. Неизвестные с огнестрельным оружием пытались вырвать сумку у одного из них. При этом сначала завязалась драка, одного из мужчин ударили по голове пистолетом. Пострадавшего, который, предположительно, является гражданином России, увезли на «скорой».

В здании бизнес-центра, возле которого произошло нападение, находятся отделения банков «ВТБ» и «Сбербанк».