Алматы. 1 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. По 10 лет лишения свободы получили напавшие на клиентов банка возле бизнес-центра «Алатау Гранд» в Алматы, передает корреспондент агентства.
«Лутковского Алексея Сергеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 3, ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК, по которой назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в приговоре.
Также осужден второй участник нападения.
«Елина Илью Борисовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 192 ч. 4 п. 2 УК РК, по которой назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в документе.
При этом срок отбывания наказания осужденным исчисляется с 9 ноября 2016 года.
Напомним, в октябре 2016 года в Алматы по ул. Тимирязева между ул. Маркова и ул. Байтурсынова произошло нападение на двоих мужчин. Неизвестные с огнестрельным оружием пытались вырвать сумку у одного из них. При этом сначала завязалась драка, одного из мужчин ударили по голове пистолетом. Пострадавшего, который, предположительно, является гражданином России, увезли на «скорой».
В здании бизнес-центра, возле которого произошло нападение, находятся отделения банков «ВТБ» и «Сбербанк».
По факту разбойного нападения было начато досудебное расследование по ст.192 УК РК.comments powered by HyperComments