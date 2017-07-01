Первые платежи в рамках медстрахования поступят в фонд до 25 августа

Алматы. 1 июля. КазТАГ — Владимир Радионов . Первые платежи в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) поступят до 25 августа текущего года, сообщила председатель правления ФСМС Елена Бахмутова.

«Как известно, с 1 июля текущего года вступает в силу норма об обязательной уплате взносов по медстрахованию. Первыми плательщиками являются работодатели и индивидуальные предприниматели. Срок уплаты — в течение месяца, следующего за отчетным. То есть если мы говорим об июле, до 25 августа и работодатели, и индивидуальные предприниматели должны будут оплатить взносы», — сообщила Е.Бахмутова на совещании, приуроченном к началу приема платежей в рамках обязательного социального медицинского страхования, в субботу.

Также она особо подчеркнула, что последними изменениями в закон о медстраховании существенно снизили ставки платежей.

«Так, с 1 июля 2017 года работодатель начинает платить ежемесячно 1% от зарплаты работника, к 2020 году эта ставка постепенно увеличится до 3%. Индивидуальные предприниматели (ИП) и приравненные к ним лица — адвокаты, нотариусы, медиаторы — оплачивают взнос за себя в размере 5% от 2 минимальных зарплат — 2445,9 тенге в редакции 2017 года. За наемных работников, если они есть, ИП платят как работодатели», — уточнила Е. Бахмутова.

Вместе с этим предправления ФСМС сообщила, что есть виды доходов, с которых не надо делать отчисления, а именно: компенсационные выплаты при служебных командировках, расходы по доставке работников, оплата обучения, пособия, компенсации из бюджета, стипендии и страховые премии, то есть то, что не является прямым доходом работника.

«Контроль за уплатой отчислений осуществляет комитет госдоходов минфина. Если отчисления не будут уплачены вовремя, налоговые органы имеют право наложить штрафные санкции: пеня за просрочку платежа составляет двукратную ставку официальной ставки рефинансирования на каждый день просрочки. В случае, если работодатель и индивидуальный предприниматель несколько раз уклоняются от уплаты, могут быть наложены штрафные санкции до 50% от суммы задолженности», — подчеркнула Е.Бахмутова.

Также она пояснила механизм движения средств в системе медстрахования.