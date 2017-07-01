Космическая отрасль России без Байконура не выживет

Жизнь 74 0
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, что мы являемся свидетелями упадка постсоветского космоса

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