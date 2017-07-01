Космическая отрасль России без Байконура не выживет 01.07.2017 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 74 0 Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, что мы являемся свидетелями упадка постсоветского космоса comments powered by HyperComments Похожие материалы: Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом ДЗЗ «Канопус-В-ИК» с Байконура намечен на 14 июля Близ Байконура для туристов открыли этноаул С Байконура запущен «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06» Ракета «Союз» с грузовым «Прогрессом» установлена на стартовый комплекс Байконура В Казахстане разрабатывают концепцию развития туристической зоны Байконура