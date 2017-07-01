Алматы. 1 июля. КазТАГ — Владимир Радионов . С поставщиками услуг в системе медстрахования в Казахстане определятся до 1 декабря, сообщила председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена Бахмутова.

По ее словам, с 1 августа во всех регионах РК начнут работать комиссии фонда по отбору поставщиков услуг в системе медстрахования. Список поставщиков услуг будет сформирован до 1 декабря текущего года.

«Перечень пакета документов для клиник, желающих участвовать в отборе, предельно сокращен: юридические документы, подтверждающие легальность деятельности, и лицензии на медуслуги», — сказала Е.Бахмутова на совещании, приуроченном к началу приема платежей в рамках обязательного социального медицинского страхования, в субботу.