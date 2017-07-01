Алматы. 1 июля. КазТАГ — Владимир Радионов. С поставщиками услуг в системе медстрахования в Казахстане определятся до 1 декабря, сообщила председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Елена Бахмутова.
По ее словам, с 1 августа во всех регионах РК начнут работать комиссии фонда по отбору поставщиков услуг в системе медстрахования. Список поставщиков услуг будет сформирован до 1 декабря текущего года.
«Перечень пакета документов для клиник, желающих участвовать в отборе, предельно сокращен: юридические документы, подтверждающие легальность деятельности, и лицензии на медуслуги», — сказала Е.Бахмутова на совещании, приуроченном к началу приема платежей в рамках обязательного социального медицинского страхования, в субботу.
«Кроме того, «Правила закупа услуг у субъектов здравоохранения в системе медстрахования» предусматривают не только сохранение за пациентом права выбора на уровне поликлиник, но и серьезное расширение прав при выборе узких специалистов. Правила предполагают подушевое финансирование для поликлиник, оплату по факту — для стационаров. Это означает, что, прикрепляясь к поликлинике, пациент по сути выбирает врача общей практики — специалиста, которому он доверяет, и эксперта, который поможет ему получить направление в любую больницу из числа поставщиков услуг в системе медстрахования. Таким образом, каждый пациент сможет получить лечение в любом медучреждении, входящим в список поставщиков», — резюмировала Е. Бахмутова.comments powered by HyperComments