Система медстрахования улучшит доступность медуслуг в Казахстане, утверждает министр

Алматы. 1 июля. КазТАГ — Владимир Радионов . Введение в Казахстане обязательного медицинского страхования улучшит доступность и качество медуслуг, утверждает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Так сложилось, что сегодня услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) перестают быть доступными. Складывается очередь на диагностику, на консультации узких специалистов, листы ожидания в стационары достигают 90 дней. Граждане тратят собственные средства на услуги в частных клиниках, для многих эти услуги финансово недоступны. Медстрахование снизит финансовые риски за счет расширения количества клиник, которые смогут оказывать услуги застрахованным гражданам», — сказал Е.Биртанов на совещании, приуроченном к началу приема платежей в рамках обязательного социального медицинского страхования, в субботу.

Так, он полагает, что существенно увеличится количество частных клиник и стационаров, которые смогут оказывать услуги за счет средств Фонда социального медстрахования (ФСМС), потому что государство упрощает «правила игры» для клиник при их заинтересованности стать поставщиками услуг в системе медстрахования.

«Сегодня сокращены на 30% формы первичной медицинской документации организаций здравоохранения, на 22% — формы отчетной документации. Проект «Правил закупа услуг у субъектов здравоохранения в системе медстрахования» проходит процедуру обсуждения и согласования», — уточнил Е. Биртанов.