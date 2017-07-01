В ЮКО снизили цены на сжиженный газ

Алматы. 1 июля. КазТАГ – В Южно-Казахстанской области снижены цены на сжиженный газ, сообщает пресс-служба областного акимата.

«На авто газозаправочных станциях сравнительно с началом 2017 года литр сжиженного газа снизился на 7 тенге и составил 59-60 тенге, тем самым положительно повлиял на социальное положение населения», — говорится на сайте акимата в субботу.

Также на 11,5 тыс. тонн увеличен объем выделяемого на регион сжиженного нефтяного газа. В пресс-службе акимата отметили, что в прошлом году было выделено 4 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа, но этот объем не полностью обеспечил потребность области, что привело к значительному росту цен.