WADA лишило аккредитации алматинскую антидопинговую лабораторию

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы и южноафриканскую лабораторию допинг-контроля в Блумфонтейне из-за несоблюдения международного стандарта для лабораторий и соответствующих технических документов, сообщается на сайте WADA.

Как указывается, обе лаборатории были уведомлены о решении исполнительного комитета WADA 29 июня; аннулирование аккредитации вступит в силу в течение 30 дней.

28 июня прошлого года работа алматинской лаборатории была приостановлена ​​на четырехмесячный период, который потом был продлен до 24 апреля 2017 года. Деятельность лаборатории Блумфонтейна была приостановлена 2 мая 2016 года на 5 месяцев, и впоследствии этот срок был продлен до 30 марта 2017 года.

Поясняется, что обе лаборатории не устранили несоответствия по правилам международного стандарта.

Также отмечается, что в соответствии с правилами, деятельность лаборатории остается приостановленной до возобновления ее аккредитации.

Лаборатории могут обжаловать решения об отзыве своей аккредитации в Арбитражном суде в течение 21 дня.

WADA отвечает за аккредитацию и повторную аккредитацию антидопинговых лабораторий, тем самым обеспечивая соблюдение самых высоких стандартов качества. Мониторинг проводится совместно с оценкой ИСО независимыми национальными органами по аккредитации, которые являются полноправными членами международного сотрудничества в области аккредитации лабораторий.