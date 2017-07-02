Алматы. 2 июля. КазТАГ – Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1500 человек, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Невио Загариа.

Как сообщает Русская служба ВВС, выступая в субботу на совместной с ЮНИСЕФ и Всемирным банком пресс-конференции, Н.Загариа также заявил, что по состоянию на 30 июня в Йемене было зафиксировано 246 тыс. случаев заболевания холерой.

В начале недели сообщалось, что общее число заболевших холерой в Йемене превысило 200 тыс. человек.

По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тыс. В организации считают, что страна столкнулась с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.

Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при потреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.

Система водоснабжения в Йемене была фактически разрушена за два года войны между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

За время конфликта, который начался в 2014 году, в стране перестали работать около половины медицинских учреждений, действующие больницы переполнены. Около 7,6 млн человек живут в местностях, где нет доступа к чистой питьевой воде.

По оценкам ООН, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 18,8 млн жителей Йемена – это почти 70% населения страны, почти 7 млн человек находятся на грани голода.

По данным ВОЗ, для проведения мероприятий в области здравоохранения, водоснабжения и санитарии в течение полугода необходимо $66,7 млн.