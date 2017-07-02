Катар не примет «нарушающие суверенитет» требования арабских стран, заявил глава МИД страны

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Катар отклонит ряд требований, предъявляемых несколькими арабскими странами, так как они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

«Список требований должен быть отклонен, а не принят. Мы готовы участвовать в диалоге, но при надлежащих условиях», — цитирует главу МИД Катара агентство Reuters.

При этом он отметил, что Катар также не собирается блокировать вещание телеканала «Аль-Джазира» и закрывать турецкую военную базу на своей территории.

Как напоминает РБК, в конце июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет предъявили Катару список из 13 требований для восстановления дипломатических отношений. В этот список вошли в том числе разрыв дипотношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы на территории Катара и телеканала «Аль-Джазира».

Глава МИД Катара Мухаммад бен Адбуррахман Аль Тани позднее заявлял, что страна готова к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива.

«В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами «разумные меры» того, как положить конец региональному кризису», — заявил он.