Алматы. 2 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Направлявшаяся на вызов пожарная машина «зацепила» пешехода в Алматы; пострадавший госпитализирован, передает корреспондент агентства.

«Пожарные расчеты следовали на пожар по улице Алтынсарина ниже улицы Шаляпина, включив проблесковые маяки, в этот момент пешеход перебегал дорогу в неположенном месте по улице Алтынсарина с запада на восток. Пожарная машина зацепила пешехода», — сказали в пресс-службе ДЧС города в воскресенье.

Уточняется, что пострадавшему мужчине оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

В ДЧС также сообщили, что в 5 м от места происшествия расположен пешеходный переход.