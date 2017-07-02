Направлявшаяся на вызов пожарная машина «зацепила» пешехода в Алматы; пострадавший госпитализирован

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Направлявшаяся на вызов пожарная машина «зацепила» пешехода в Алматы; пострадавший госпитализирован, передает корреспондент агентства.

«Пожарные расчеты следовали на пожар по улице Алтынсарина ниже улицы Шаляпина, включив проблесковые маяки, в этот момент пешеход перебегал дорогу в неположенном месте по улице Алтынсарина с запада на восток. Пожарная машина зацепила пешехода», — сказали в пресс-службе ДЧС города в воскресенье.

Уточняется, что пострадавшему мужчине оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

В ДЧС также сообщили, что в 5 м от места происшествия расположен пешеходный переход.

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