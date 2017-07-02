В Анталье зафиксирован новый температурный рекорд в +45,4 градуса

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Новый температурный рекорд в +45,4 градуса по Цельсию был зарегистрирован в турецкой провинции Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu Ajansi.

«По его данным, в последний раз столбики термометров поднимались здесь выше 45 градусов лишь 88 лет назад, в 1929 году. Предыдущим температурным рекордом считался показатель в 45 градусов, который был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года», — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее новый температурный рекорд был также установлен в крупнейшем турецком городе Стамбуле.

«На днях, 29 июня, отметки термометров достигли 37,2 градусов по Цельсию. Такое мы видим впервые за последние 106 лет. Это новый рекорд. Причем, возможно, вскоре он будет вновь побит», — отметил глава метеорологической обсерватории при университете Босфорского университета Адиль Тек.

В других районах Турции температура также порой превышает +40 градусов. Так, в еще одной популярной туристической провинции Измир столбики термометров показывают +41 градус, в Шанлыурфе – +45. В некоторых турецких регионах из-за жары вспыхнули пожары, тушением которых занимаются специальные вертолеты.

Врачи призывают местных граждан и туристов избегать прямых солнечных лучей, особенно в период с 10.00 до 16.00, когда наблюдаются пиковые температурные показатели. В первую очередь, данные меры предосторожности должны применяться в отношении маленьких детей и престарелых людей, в том числе с хроническими заболеваниями. В Стамбуле погода, по словам метеорологов, переносится совершенно по- другому, а именно тяжелее. Это происходит из-за высокого уровня влажности в мегаполисе.

Согласно прогнозам синоптиков, в республике высокие температуры пойдут на спад с наступлением периода проливных дождей с 3 июля. Осадки будут поочередно выпадать сначала на северо-западе, потом на западе в районе Мраморного моря. В середине недели дожди пройдут уже в области Черного моря. После этого температура в Турции снизится на 6-7 градусов и достигнет среднестатистических показателей.