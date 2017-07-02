Россия ратифицировала протокол по прекращению действия соглашения с Казахстаном об аренде полигона Эмба

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между Россией и Казахстаном о прекращении действия соглашения об условиях использования и аренды полигона Эмба. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в соответствии с данным протоколом 1 января 2017 года прекращают свои действия соглашение между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба от 20 января 1995 года и договор между правительством РК и РФ об аренде испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года.

В рамках данного протокола Россия передает Казахстану арендованные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды. Общая площадь возвращаемых земельных участков составляет более 300 тыс. га.

Также протокол содержит положения, которые подробно регламентируют процедуру разрешения споров и разногласий между сторонами.

Казахстан ратифицировал данный протокол в апреле.