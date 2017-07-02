В Пентагоне рассматривают план активизации боевых действий в Афганистане

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Руководство министерства обороны США рассматривает возможность возобновления военных операций с целью уничтожения в Афганистане талибов и боевиков из террористической группировки «Сеть Хаккани», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

«Как отмечают его источники в Пентагоне, военное ведомство США и Белый дом в настоящее время пересматривают американскую стратегию в Афганистане. Активное участие в этом принимает помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Одним из предложений, которые, как ожидается, станут представлены в июле американскому лидеру по итогам данного пересмотра, будет возобновление операций против движения «Талибан» и «Сети Хаккани» в Афганистане», — говорится в сообщении ТАСС.

По официальным данным, в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе примерно 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. Как отмечает NBC, в настоящее время американские силы наносят удары главным образом по боевикам террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», талибов они бомбят в редких случаях.

По последним оценкам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, суммарная численность национальной армии и сил безопасности республики превышает 300 тыс. человек. Они регулярно несут тяжелые потери. Как указывал Д.Сопко, власти Афганистана в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.