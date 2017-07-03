Арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару на 48 часов

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились дать Катару дополнительные 48 часов для ответа на предъявленные ему 22 июня требования для выхода из кризиса, сообщают российские СМИ.

Таким образом, страны согласились с соответствующим предложением Кувейта, выступающим посредником в переговорах с Катаром. Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля.

Ранее государственное агентство Кувейта KUNA информировало, что правительство страны, являющейся посредником в переговорах, получило ответ Катара на ультиматум четырех стран. В ответе, переданном министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, содержалась просьба предоставить еще 48 часов на решение касательно обозначенных условий.

При этом телеканал Al Jazeera сообщил, что министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передаст Кувейту ответ своей страны на выдвинутые требования Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта 3 июля.

Также стало известно, что на 5 июля намечена встреча министров иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна с целью формирования общей позиции в отношении Катара.

22 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет передали Катару через Кувейт список из 13 условий для выхода из кризиса и отвели 10 дней на исполнение ультиматума. Среди требований – разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera, прекратить военное сотрудничество с Турцией и закрыть турецкую военную базу в Катаре. Катарское правительство назвало условия невыполнимыми и призвало пересмотреть их. 1 июля глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

Напомним, 5 июня Катар был обвинен Бахрейном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом, Йеменом, временным правительством Ливии, Мальдивской Республикой и Республикой Маврикий в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, враждебной политике и вмешательстве в дела арабских государств. В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.