В некоторых районах Астаны отключат электроэнергию

Астана. 3 июля. КазТАГ – В Астане в понедельник будет плановое отключение электроэнергии, сообщается на странице акимата города в Facebook.

«Ситуационный центр акимата Астаны предупреждает о плановых отключениях электроэнергии в некоторых районах города (3 июля – КазТАГ). Причины отключения: замена/установка приборов учета, подключение/переподключение кабельных линий», — говорится в сообщении.

Так, электроэнергия будет отключена по пр. Республики – с 10.00 до 17.00, в п. Ильинка – с 08.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00, по ул. Мухамед Салык Бабажанов – с 08.30 до 13.00, в п. Тельмана – с 08.30 до 18.00, по ул. Аккемер – с 08.30 до 18.00.

Также на весь день – с 9.00 до 18.00 – будет отключена электроэнергия в пер. Култобе, по ул. Алимжанова, Сейфуллина, Толстого, Джангильдина, Карагандинская, Асан кайгы, Тараз, Садовая, в пер. Култеген, по ул. Валиханова, Жиенкулова, в пер. Толстого, Абыралы, по Вишневскому шоссе-3, по пр. Абылайхана-17/2, 19, по пр. Абая-76. По ул. Бейбитшилик-55 и Московская электроснабжение будет отключено с 09.30-10.00 до 17.00-17.30.

Юго-Восток останется без электричества с 14.30 до 18.00. В это же время будет отключено электроснабжение по ул. 5 уч. 20, в военном котеджном городке.

С 9.00 до 14.00 будут отключены от электроснабжения ул. Окжетпес, Атакент, Шубина, пер. Байсеитовой, ул. Джалиля, Тамшалы, Жарокова, Маралсай, Когам, Желдырме, Чехова, Кутузова, Атбасарская, Карталинская, пер. Рауан, Сумбе, ул. Талапкерская и пер. 155.

С 9 до 11 утра не будет электроснабжения в п. Комсомольский, по ул. Кыз Жибек-29/19, 28/15, 29/1, в пер. Корган, по ул. Тумар Ханым-10-20, 13-23, Карашаш ана-25-25/2, Айганым, Жагор кызы и по ул. Айман Шолпан.