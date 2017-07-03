БТА полностью погасил свою задолженность перед Казкоммерцбанком

Алматы. 3 июля. КазТАГ – АО «БТА Банк» (БТА) в полном объеме погасил свою задолженность перед АО «Казкоммерцбанк» (ККБ), говорится в сообщении ККБ.

«АО «Казкоммерцбанк» сообщает, что 3 июля 2017 года АО «БТА Банк» произвело погашение задолженности по займу, предоставленному АО «БТА Банк» «Казкоммерцбанком» на сумму 2,4 трлн тенге. По остатку задолженности в размере 64,8 млрд тенге банком (ККБ – КазТАГ) было произведено списание за счет сформированных провизий», — указывается в информации, распространенной в понедельник.

Таким образом, по состоянию на 3 июля этого года задолженность БТА перед ККБ погашена в полном объеме.

Как отмечается, заем, предоставленный «БТА Банку», является для «Казкоммерцбанка» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой с лицом, связанным с банком особыми отношениями.