Цены производителей промпродукции в Казахстане в I полугодии выросли на 20,7%

Астана. 3 июля. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции (с учетом услуг производственного характера) в Казахстане в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем понизились на 0,3%, по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года – повысились на 9,6%, по сравнению с декабрем прошлого года – на 4%, а за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 20,7%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в июне по сравнению с декабрем прошлого года цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,9%, в горнодобывающей – на 4,2%. Произведенная продукция подорожала на 3,8%, услуги промышленного характера – на 6%.

С начала года цены на дизельное топливо стали выше на 10,5%, природный газ – на 9,7%, мазут – на 5,6%, нефть – на 4,2%, уголь – на 3,8%, бензин – на 3,1%, металлические руды – на 1,8%.

Рост цен отмечен на ферросплавы – на 29,9%, медь – на 3,3%, алюминий – на 2,1%. Понижение цен зафиксировано на свинец – на 8,6%, цинк – на 5,8%, благородные металлы – на 4,8%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота – на 6,8%, молочные продукты – на 5,2%, чай – на 4,5%, хлеб – на 1,5%, их понижение – на крупы на 20,7%, ржаную муку – на 8,3%, пшеничную – на 3,1%, растительное масло и сахар – на 6,4%, мясо птицы – на 4,6%.